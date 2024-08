Guardiola deixa Mundial de Clubes de lado e revela preocupação com calendário do City

Enquanto clubes brasileiros já focam no torneio em 2025, técnico espanhol se preocupa com maratona de jogos e recuperação dos atletas Crédito: Jogada 10

Diferente dos clubes brasileiros como Flamengo, Palmeiras e Fluminense, que já estão de olho no Mundial de Clubes 2025, que acontecerá em junho do próximo ano, nos Estados Unidos, o técnico Pep Guardiola, em entrevista à 'ESPN', expressou preocupação com a quantidade de jogos que sua equipe enfrentará, especialmente porque muitos de seus jogadores acabaram de disputar a Eurocopa e a Copa América. Dessa maneira, o treinador espanhol garantiu foco na disputa da Premier League 2024/25, na qual o City faz sua estreia neste domingo (18), às 12h30 (de Brasília), contra o Chelsea. De forma muito sincera, o treinador admitiu a dificuldade de planejar a temporada do City diante de um calendário tão apertado e compartilhou sua abordagem inusitada para lidar com isso. "Não sei. O melhor é nem pensar nisso (risos). 'Amanhã temos um jogo e vamos lá'. Não pensar é a melhor solução. Sabemos que são muitos jogos, e cada organização — Fifa, Uefa, Premier League, FA (Federação Inglesa) — defende seus próprios interesses. E aqui estamos nós", explicou Guardiola.

Recentemente, uma postagem do zagueiro Rúben Dias, na qual mostra o calendário de jogos previsto para o City em 2024/25, viralizou nas redes sociais. A sequência já começou com a Supercopa da Inglaterra (vencida sobre o Manchester United nos pênaltis) e continuará com a Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Champions e, finalmente, o Mundial de Clubes de 2025. LEIA MAIS: Estreante marca no fim, e United vence Fulham na abertura da Premier League 2024/25 Pep Guardiola destaca prioridade para recuperação de jogadores Dessa maneira, Guardiola admitiu que a maratona de partidas afeta os treinamentos da equipe, que precisam muitas vezes ser menos intensos. Ao mesmo tempo, o descanso torna-se prioridade para garantir a recuperação dos jogadores.

“Jogamos a cada três dias. Não há tempo para treinar. Agora temos uma semana completa, e na próxima também. Mas depois disso, é só recuperação e preparação para o próximo jogo. Vamos para o campo, damos uma caminhada, rimos um pouco e nos preparamos para o próximo desafio,” disse. Quanto à preparação do elenco para essa sequência exaustiva, Guardiola acredita que o City está pronto, especialmente com as contratações recentes, como a chegada do brasileiro Savinho, ex-Girona. No entanto, ele expressa uma preocupação com possíveis lesões. “Nunca se sabe. Se tivermos dez lesionados, será um problema. Se tivermos menos, será sorte”, concluiu o treinador.