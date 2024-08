Grêmio x Flamengo (sub-20): onde assistir e escalações

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), em partida atrasada pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. O confronto será no Estádio Airton Ferreira da Silva , em Eldorado do Sul (RS), às 15h (de Brasília). Ambas as equipes, aliás, já estão classificadas para as quartas de final. O Imortal é o segundo colocado, com 34 pontos. Com a mesma pontuação, o Rubro-Negro é o terceiro. O líder é o Palmeiras, com 38.

Como está o Grêmio

O técnico Airton Facundes deve escalar o Tricolor Gaúcho com a mesma equipe que venceu o Bahia por 2 a 0 na última rodada, fora de casa, com gols de Alysson e Gabriel Mec. O primeiro, aliás, deve começar o confronto com o Flamengo no time titular.

Como está o Flamengo

Esse é o primeiro duelo do Flamengo contra times gaúcho nos próximos dias. Afinal, antes da disputa do Mundial de Clubes, no sábado, o time carioca recebe o Internacional, na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Para enfrentar o Grêmio, o técnico Filipe Luís seguirá, provavelmente, sem contar com Lorran e Shola, que estão com o time profissional.

GRÊMIO X FLAMENGO

Sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 (jogo atrasado)

Data e horário: 17/08/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, Eldorado do Sul (RS)

GRÊMIO: Cássio; Igor, Nathan, Viery e Pedro Gabriel; Tiago, Kaick e Riquelme ;7 Alysson, Cheron e Guga. Técnico: Airton Facundes.

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Salves, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Adriel e Rayan Lucas; Wallace Yan, Zé Welinton e Pedro Leão. Técnico: Filipe Luís.