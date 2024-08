Apresentado no Atlético de Madrid, Álvarez explica saída do City: ‘Novo desafio’

Principal reforço do Atlético de Madrid na temporada, Julián Álvarez falou com a imprensa sem sua apresentação na manhã desta sexta-feira (16). O argentino, então, explicou a saída do Manchester City e afirmou que precisava de um novo desafio em sua carreira.

Depois de duas temporadas no Manchester City, o jogador assinou contrato até 2030 com os espanhóis. Com isso, eles pagaram cerca de € 80 milhões (R$ 481 milhões). Ele se tornou, assim, a maior venda da história do clube inglês e comentou a expectativa para trabalhar com Diego Simeone.

“Aprendi muito nestes anos, mas cada um tem as suas coisas, são dois dos melhores da história e posso continuar a aprender. Estou muito entusiasmado por conhecer um treinador como Simeone, com tudo o que ele significa para o clube e para o futebol mundial”, afirmou o atacante.

Em 2022, o Julián Álvarez chegou ao Manchester City vindo do River Plate e ficou por duas temporadas. No total, o argentino soma 36 gols e 17 assistências em 103 partidas, com seis títulos, entre eles a Champions League de 2022/23.