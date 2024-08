Allano, do Criciúma, projeta confronto contra o Vasco

O atacante Allano vem sendo um dos destaques do Criciúma neste Brasileirão. Com dois jogos a menos do que alguns concorrentes diretos contra o Z-4, o Tigre soma 24 pontos e tem duas vitórias nos últimos três jogos.

“O nosso time vem com uma sequência muito boa de jogos, o crescimento da equipe é notório. Temos conseguido enfrentar os adversários de igual para igual, mostramos isso contra o vice-líder da competição, jogando na casa deles, merecíamos um resultado melhor, jogamos bem. Agora é manter esse mesmo nível de atuação e buscar as vitórias”, disse.

O próximo duelo do Criciúma será contra o Vasco, no Heriberto Hülse, no domingo (18), às 16h (de Brasília). O Tigre está invicto há sete partidas dentro do Majestoso, com três vitórias e quatro empates. No último jogo em casa, a equipe carvoeira venceu o Atlético-MG por 2 a 1. Allano destacou a importância dos jogos no Heriberto e projetou o duelo contra o Cruz-Maltino.

“Temos feito uma boa competição e os jogos em casa têm sido muito importantes. O fator casa é importante. Precisamos continuar melhorando e contamos muito com o apoio da nossa torcida, eles são muito importantes pra gente. Vamos enfrentar um adversário muito difícil, o Vasco tem uma grande equipe, bons jogadores e vão nos trazer dificuldades, mas jogando dentro de casa temos que buscar a vitória e somar os três pontos”, concluiu.