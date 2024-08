Wendel Silva faz exames médicos e fica perto de ser anunciado pelo Santos

Assim, o valor total do negócio pode variar de 2 milhões de euros a 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões na cotação atual). Esta variação no preço estaria ligada às metas estipuladas em contrato. Assim, estão atreladas ao rendimento do atacante, sendo não só número de jogos, mas, principalmente, de gols. De toda a forma, o valor pago no empréstimo seria abatido no montante final.

O centroavante é formado nas divisões de base do Flamengo. Em seguida, foi atuar no futebol português e por lá permanece até hoje. Wendel Silva tem 1,80m e é destro.

Na última temporada, o brasileiro atuou pelo Porto B na II Liga e na Taça de Portugal, e terminou como artilheiro da equipe, com 18 gols em 31 partidas disputadas. Assim, foi um dos destaques da equipe.