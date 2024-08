Torcida do Vasco esgota ingressos de visitante para duelo com o Criciúma

Torcedores adquiriram os 1.922 bilhetes para o duelo no Heriberto Hülse, que acontece no domingo, às 16h (de Brasília)

Dessa forma, as vendas tiveram início na manhã desta quinta-feira (15), às 8h (de Brasília), no site Minha Entrada. Elas se encerraram duas horas e meia depois, visto que os ingressos esgotaram rapidamente. O Tigre destinou 1.922 bilhetes para os torcedores cruz-maltinos, segundo o Blog Enio Biz.

Depois da vitória sobre o Fluminense, o Vasco teve uma semana inteira de trabalho visando o duelo com o Criciúma , pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, a torcida já fez sua parte e esgotou os ingressos de visitante para o duelo, que acontece no Heriberto Hülse, domingo (18), às 16h (de Brasília).

Na competição nacional, os comandados de Rafael Paiva tentam se consolidar na primeira página da tabela. No momento, a equipe carioca soma 27 pontos, na 10ª colocação. Contudo, pode ultrapassar Athletico e Atlético-MG nesta rodada e quem sabe sonhar com voos mais altos.

Por fim, somente Fortaleza, São Paulo e Botafogo têm aproveitamentos superiores no Brasileirão no mesmo período que o Vasco é treinado por Rafael Paiva. O profissional tem dado conta do recado, com seis vitórias, dois empates e três derrotas – 60,6% de aproveitamento, até o momento.

