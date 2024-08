Torcedor do Botafogo faz gestos racistas em partida contra o Palmeiras

Um torcedor com a camisa do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas no Estádio Nilton Santos, na partida entre time alvinegro e o Palmeiras, nesta quarta-feira. Após a vitória por 2 a 1, um torcedor do clube carioca fez os gestos na direção da torcida palmeirense.

O Botafogo disse que está investigando as imagens e que buscará identificar o torcedor. O clube afirmou que acionará as autoridades para as providências legais.

O vídeo foi publicado pelo jornalista Tossiro Neto. Na imagem, o torcedor fez movimentos que imitariam a um macaco em direção aos palmeirenses. Além disso, esfregou o dedo no antebraço em gesto provocativo sobre a cor de outro indivíduo.