Protagonista em finais, Vini Jr chega ao 13º título pelo Real Madrid

O Real Madrid bateu a Atalanta por 2 a 0, na Polônia, e conquistou a Supercopa da Eurocopa, nesta quarta-feira (15). Em campo, Vini Jr voltou a ser protagonista em decisões, com uma assistência no primeiro gol da equipe e boa movimentação na frente. Assim, ele conquistou seu 13º título no clube merengue.

Por fim, com o título, o Real ficou com o troféu pela sexta vez e ultrapassou o rival Barcelona e o Milan no topo do ranking dos campeões da taça