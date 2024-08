Polícia prende suspeitos após ataque contra o pai de Yamal

Três pessoas foram detidas pela Polícia da Espanha e um possível quarto envolvido no crime ainda é procurado

Já o jornal “La Vanguardia” informou que o caso ocorreu após discussão na rua enquanto o pai de Yamal saiu para passear com o cachorro.

A Polícia da Espanha prendeu três pessoas suspeitas no crime contra o pai de Lamine Yamal, atacante do Barcelona. Mounir Nasraoui se envolveu em uma confusão nessa quarta-feira (14), em um estacionamento em Mataró, no litoral da Espanha. Mais um suspeito ainda é procurado.

A família informou que Mounir está “fora de perigo”, no entanto segue em observação no hospital. O estado de saúde é estável. O crime aconteceu em Mataró, município cerca de 30 quilômetros de distância de Barcelona.

A expectativa, portanto, é que Nasraoui recupere o quanto antes para a polícia local seguir com as investigações. O objetivo é interrogar a vítima “o mais rápido possível” e esclarecer o crime. Testemunhas informara inicialmente que já aconteceram problemas anteriores entre o pai do atleta e os acusados.

Yamal é a maior joia do Barcelona nos últimos tempos. Ele fez sua estreia como profissional em abril de 2023, aos 15 anos. Na temporada 2023/2024 passou a ser presença constante com o técnico Xavi e fez 50 jogos, com sete gols e sete assistências.