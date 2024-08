Piton treina e pode ‘reforçar’ o Vasco contra o Criciúma

Esta foi a primeira participação em campo do lateral-esquerdo nesta semana no CT Moacyr Barbosa. Após se queixar de dores no pé esquerdo e não atuar no clássico, ele foi ausência no gramado nos últimos treinos, tratando o problema. Tal qual Vegetti , Piton recebeu cuidado extra da comissão vascaína, a fim de prepará-lo para o restante da temporada.

Se por um lado o Vasco pode ter o desfalque de Maicon contra o Criciúma , no domingo (18), por outro, pode receber um reforço caseiro. Lucas Piton, ausência contra o Fluminense, no último sábado (10), treinou nesta quinta-feira (15) e tem chances de ir a jogo.

O problema físico de Piton surgiu por conta de um pisão sofrido contra o Atlético-GO, jogo em que ele mesmo marcou o gol da vitória do Vasco, pelas oitavas da Copa do Brasil (1 a 0). Ao se queixar de dores, foi preservado contra o Fluminense, com Victor Luís entrando em seu lugar. A substituição deu certo, visto que o camisa 12 fez um dos gols do triunfo por 2 a 0.

E o retorno de Piton chega em boa hora. Afinal, o próprio Victor Luís – seu substituto natural -, está suspenso para o duelo contra o Criciúma. Dessa forma, o camisa 6 deve se juntar a Leandrinho na lista de relacionados, com o interino Rafael Paiva ainda por decidir quem será o titular. O jogo ocorre no Heriberto Hülse, no domingo, e vale pela 23ª rodada do Brasileirão.