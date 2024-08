Nacional x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O São Paulo visita o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Central Parque, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega após se classificar em primeiro no Grupo B, enquanto os uruguaios passaram em segundo no Grupo H. A partida de volta acontece na quinta-feira, dia 22, no MorumBIS. O duelo desta quitna terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h30. O comando a Jornada Esportiva e a narração está a cargo de Aldo Luiz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aldo Luiz está na narração deste duelo, que ainda conta com Paulo Carvalho nos comentários e David Silva nas reportagens. Não deixe de conferir este jogaço na Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na aarte acima a partir das 17h30.