Morre Fábio Saródio, referência do jornalismo esportivo paulista, vítima de câncer

Fábio Seródio no cenário esportivo

Seródio dedicou boa parte da vida profissional à Rádio Jovem Pan, onde permaneceu por 25 anos. Por lá, cumpriu funções desde produtor a repórter e trabalhou ao lado de nomes como Milton Neves, Luis Carlos Quartarollo, Nilson César e outros.

Um tempo depois, entre 2015 e 2016, Seródio se aventurou em um novo desafio e assumiu a comunicação do Corinthians. Permaneceu apenas um ano no cargo antes de regressar à televisão com o programa “Futebol em Rede” ao lado de Quartarollo. Luis Carlos, inclusive, prestou homenagem ao companheiro.

“O amigo Fábio Seródio viajou agora de manhã. Depois de uma luta de 9 meses contra um câncer avassalador vai para os braços do Pai. Amigo, companheiro e um grande cara. Ranzinza bem humorado, honesto, com belas sacadas e um repórter por excelência. Só tenho a dizer obrigado pela amizade e companheirismo. Mas não precisava viajar tão cedo, mas estava sofrendo demais. Tinha apenas 59 anos de idade. Vai com Deus, amigo. Missão cumprida. EM TEMPO: Nas fotos com Nilson César, Rogério Assis, ele e eu nos bons tempos de Jovem Pan. São boas saudades”.