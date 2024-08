Flamengo x Bolívar, com a Voz do Esporte, AO VIVO, às 20h

O Flamengo recebe o Bolívar (BOL) nesta quinta-feira (15/8), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O duelo será às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. Esse, aliás, será um reencontro entre os times na competição. Afinal, as equipes se enfrentaram na fase de grupos, com uma vitória para cada lado. Por isso,o Rubro-Negro precisa de uma boa vantagem para não se complicar para o duelo de volta na altitude de La Paz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ricardo Froede narra este duelo pela Libertadores. Mas a Jornada Esportiva da Voz do Esporte tem João Miguel Lotufo com seus comentários precisos e as reportagens em cima do lance de André Bachá . Clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília) e acompanhe a cobertura da emissora campeã do prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023 (juntamente com o UOL).