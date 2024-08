Fã tatua rosto de Neymar e sonha em ser notado por craque: ‘Ficaria em choque’

Registro do estudante André Henrique viralizou nas redes sociais e ultrapassou as 100 mil visualizações

André sabe que é uma situação difícil, mas sonha que a homenagem chegue ao astro e ganhe a atenção do mesmo

Neymar é ídolo de parte do povo brasileiro. Tanto que o estudante paraense André Henrique decidiu homenagear o craque, em Belém, do Pará. Assim, ele buscou o tatuador Fjunior para imortalizar o rosto do atacante em seu braço. O estudante publicou o resultado da homenagem em suas redes sociais, na última terça-feira (13). Em seguida, rapidamente o vídeo repercutiu na capital paraense e passou das 100 mil visualizações na internet.

“Neymar é meu ídolo de infância e eu sempre quis ter algo relacionado a ele. Junto com o tatuador, construímos a ideia e ele fez algo especialmente para minha pele. Acho que caso ele (Neymar) notasse, eu ficaria em estado de choque”, confessou o estudante.

Aliás, o estudante afirmou que é fã de Neymar desde o seu início de carreira no Santos. Por sinal, mesmo que no atual cenário o astro atue em uma liga alternativa, como a da Arábia Saudita, ainda acompanha os jogos do atacante pelo Al-Hilal.

O atacante se encontra em estágio final de recuperação de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Assim, aproveita período longe dos gramados com a família.

Tatuador também tem esperança que trabalho seja valorizado por Neymar

O autor da obra, Fjunior, declarou que é a primeira vez que recebeu um pedido envolvendo um famoso brasileiro. Isso porque, frequentemente, os clientes solicitam desenhos atrelados a celebridades internacionais. Com isso, o profissional também almeja que Neymar tome conhecimento do seu trabalho.