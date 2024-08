Dono da SAF do Botafogo, Textor tem tratativas para comprar outro clube da Premier League

No entanto, para a negociação ter um desfecho positivo, depende de algumas razões. Como, por exemplo, negociar a sua participação no Crystal Palace, clube no qual é proprietário e também disputa a Premier League. O empresário norte-americano já havia exposto que tinha o desejo de vender 45% de suas ações dos Eagles (As Águias, na tradução para o português). Afinal, ele nunca conseguiu se tornar acionista majoritário.

O norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, está em tratativas para comprar outro clube da Premier League, o Everton. O empresário entrou em período de exclusividade para avançar na aquisição dos Toffees. Isso porque, recentemente, ele assinou acordos com o atual proprietário do clube de Liverpool, Farhad Moshiri. A informação é do jornal inglês “The Athletic”.

Textor tenta vender suas ações no Crystal Palace

Assim, caso queira finalizar a compra do Everton, Textor passará a ser obrigado a repassar sua porcentagem no Crystal Palace. Atualmente, além do clube de Londres, o norte-americano também é proprietário da SAF do Botafogo, do Lyon, da França, e do Molenbeek, da Bélgica. No caso, por ser um dos donos do Eagle Football Group, um dos conglomerados que administra clubes mais famosos do mundo do futebol. No Brasil, ele se destaca pelo bom trabalho de gestão do Botafogo, por críticas à arbitragem e CBF, assim como por denúncias de manipulação em resultados.

Em maio, Textor contratou a empresa de investimentos bancários Raine Group para ajudá-lo na busca por um comprador das ações no Crystal Palace. Afinal, de acordo com informações do “The Athletic”, o empresário já desejava adquirir um outro clube na Inglaterra e citou o Everton.

“Sim (tive conversas sobre a compra do Everton). Com os atuais constituintes: diferentes grupos, diferentes credores, diferentes detentores de capital”, admitiu Textor, em entrevista.