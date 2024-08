Diogo Barbosa, do Fluminense, passa por artroscopia no joelho

O Fluminense informou, na manhã desta quinta-feira (15), que o lateral Diogo Barbosa passou por uma artroscopia de joelho direito para tratamento de uma lesão meniscal. Assim, o jogador teve a lesão no duelo do último sábado, contra o Vasco, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

No clássico com o Cruz-Maltino, o lateral-esquerdo caiu no gramado aos 23 minutos do segundo tempo e não conseguiu permanecer na partida. O jovem Esquerdinha entrou para ocupar a setor e foi titular no jogo seguinte, contra a Grêmio, pelas oitavas da Libertadores.

Diogo Barbosa, por sinal, vinha tendo regularidade entre os titulares do técnico Mano Menezes, ficando de fora apenas contra o Fortaleza, quando cumpriu suspensão, e diante do Grêmio, já lesionado. Ele ocupava o setor, que era de Marcelo, que tem enfrentado problemas físicos, porém foi utilizado no meio de campo recentemente.

Além do lateral, o Fluminense não poderá contar com a dupla Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias no duelo decisivo com o Corinthians. A partida acontece no próximo sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã.