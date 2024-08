Cruzeiro negocia e aguarda resposta por jogo contra o São Paulo no Mineirão

Jogo foi vendido na época da SAF de Ronaldo Fenômeno e a atual diretoria tenta atuar no Mineirão Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro negociou e agora aguarda resposta dos investidores que compraram a partida da Raposa contra o São Paulo e decidiram levar o duelo para Brasília. A proposta da diretoria celeste foi manter o mesmo acordo para o Gigante da Pampulha. "Nos reunimos com o pessoal que comprou o jogo para tentar manter no Mineirão, com as mesmas condições que eles compraram. Para os investidores, vai ser até melhor, eu acho. Então, estamos esperando a resposta deles. Espero que seja positiva. Mas, se não der, temos que cumprir o acordo", disse Pedro Lourenço.

Se a negociação for bem-sucedida, a renda do jogo ficaria com os investidores, mas o Cruzeiro se beneficiaria ao jogar no Mineirão, que permanece invicto no Campeonato Brasileiro de 2024. O jogo foi vendido na época que a SAF da Raposa ainda era comandada por Ronaldo Fenômeno. Problemas também contra o Flamengo Além do jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro, afinal, também precisa encontrar um novo local para o confronto contra o Flamengo. No mesmo dia, o Mineirão receberá um show de Bruno Mars. A expectativa é que o jogo seja remanejado para um estádio próximo a Belo Horizonte. LEIA MAIS: Ronaldo coloca Cruzeiro e mais três entre os favoritos para a Sul-Americana