Campeonato Espanhol começa nesta quinta-feira (15); confira

Chegadas do astro Mbappé e do brasileiro Endrick ampliam ainda mais o favoritismo do Real Madrid diante de um Barcelona com ares de incógnita Crédito: Jogada 10

Vini Jr, Mbappé, Endrick, Rodrigo e Bellingham. Esperar equilíbrio em um campeonato onde as cinco maiores atrações estão no mesmo time – ainda mais sendo esse time o poderoso e ultra vencedor Real Madrid, é uma tarefa para otimistas. Desse modo, a temporada de 2024/2025 do Campeonato Espanhol começa nesta quinta-feira (15) muito mais cercada pela expectativa a respeito do que Barcelona, Atlético de Madrid ou algum outro postulante poderá fazer para roubar o título, algum protagonismo ou mesmo alguns pontos dos merengues. Atlético de Bilbao e Getafe se se enfrentam às 14 horas (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na abertura da competição. No sábado (17), fora de casa, o Barcelona terá seu primeiro desafio: o Valencia, às 16h30. Domingo (18) será a vez dos merengues, que, também fora de seus domínios, jogarão contra o Mallorca. Já o Atlético estreia apenas segunda-feira (19), também como visitante, diante do Villareal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Real Madrid: entreguem a taça? São 38 rodadas, cada jogo precisa ser vencido dentro de campo e há pelo menos dois arquirrivais dispostos a fazer de tudo para atrapalhar uma nova conquista. Tudo isso, inegavelmente, já se sabe. Todavia, negar que o Real Madrid é indiscutivelmente o grande favorito ao título de La Liga é praticamente uma fuga da realidade. Atual campeão espanhol e europeu, o clube de Carlo Ancelloti trouxe o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Endrick para um setor ofensivo que já contava com Vini Jr. e Rodrigo.

Com a aposentadoria de Toni Kroos e a saída de Nacho Fernández para o futebol árabe, os merengues ainda buscam nomes para o meio e a defesa. Contudo, com esse poder ofensivo, não fica difícil imaginar que, como se diz no jargão “quem terá que se preocupar com marcação é o adversário”. A conferir. Barcelona: à espera de um milagre? É possível afirmar que, desde os tempos pré-Ronaldinho (2004) o Barcelona não chega a um início de temporada com a expectativa tão baixa. Principalmente em relação às contratações impactantes dos rivais de Madrid. Entretando, isso não significa que os catalães não se mexeram no mercado, tampouco que chegam à primeira rodada de La Liga de cabeça baixa. É fato que a derrota acachapante por 3 a 0 para o Monaco, segunda-feira (12) pelo Troféu Joan Gamper acendeu um sinal de alerta pelos lados do Camp Nou. Apesar disso, o clube, que já tem estrelas como Gundogan, De Jong, Pedri, Lewandowski e Yamal no elenco, trouxe Dani Olmo do RB Leipzig para tentar desbancar o todo poderoso Real Madrid.

Atlético de Madrid: Julian Alvarez! Não fosse a chegada de Mbapé ao Real Madrid, certamente a chegada de Julian Alvarez ao Atlético seria a maior contratação da pré-temporada espanhola. Campeão do mundo pela Argentina em 2022, o atacante argentino só não era titular absoluto do já histórico Manchester City de Pep Guardiola porque a posição pertence a um tal de…Erling Haaland. Ainda assim, Álvarez conseguiu destaque no clube do norte da Inglaterra e se tornou um de seus principais jogadores. Desse modo, a expectativa quanto ao impacto do centroavante no time de Diego Simeone é absolutamente imensa. Além dele, chegam aos Colchoñeros o atacante norueguês Alexander Sørloth, egresso do Vlillareal, e o zagueiro Robin Le Normand, da Real Sociedad. Demais clubes do Campeonato Espanhol Se sonhar com o título é ousadia demais, beliscar uma vaga na Liga dos Campeões e nas outras competições européias (Liga Europa e Liga Conferência) é um sonho possível para as demais equipes que disputam a competição. Na temporada passada, um surpreendente Girona terminou o campeonato na terceira posição. Mesmo tendo perdido alguns jogadores, a esperança é que a campanha seja, senão tão surpreendente, mas próxima do desempenho alcançado.

Além do clube catalão, as equipes do País Basco (Real Sociedad e Atlético de Bilbao) e da Andaluzia (Betis e Sevilla) esperam realizar campanhas semelhantes às da temporada 2023/24. Já Leganés, Valladolid e Espanyol, que vieram da segunda divisão, lutam pela permanência na elite espanhola. 1ª Rodada do Campeonato Espanhol Quinta-feira (15) Atlético de Bilbao x Getafe – 14h

Real Betis x Girona – 16h30

Sexta-feira (16) Celta x Alavés – 14h

Las Palmas x Sevilha – 16h30 Sábado (17)

Osasuña x Leganés – 14h

Valencia x Barcelona – 16h30 Domingo (18) Real Sociedad x Rayo Vallecano – 14h

Mallorca x Real Madrid – 16h30