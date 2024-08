Boca Juniors x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Boca Juniors e Cruzeiro jogam, nesta quinta-feira (15/8), duelo por vaga nas quartas da Sul-Americana. O time celeste visita os Xeneizes, às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas da competição. A Raposa tentará manter o confronto para a partida de volta no Mineirão, na próxima semana. Do outro lado, os argentinos buscam um placar elástico. O jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 20h, com o tradicional pré-jogo. Assim que a bola rolar, Diego Mazur estará com a narração.

David Xavier está com os comentários deste Boca Juniors x Cruzeiro. Já Christopher Henrique comanda as reportagens. Clique na arte acima a partir das 20h e não perca nada deste duelo pela Sul-Americana.