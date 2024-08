Bidu vai bem na Sula e gera dor de cabeça boa no Corinthians

No momento, a lateral esquerda pertence a Hugo. O jogador vem sendo titular desde o início da temporada, enquanto Bidu estava em uma lista de transferência feitas pelo Timão. Contudo, o ex-Goiás nunca conseguiu convencer, em definitivo a torcida, e os treinadores que passaram pelo Corinthians neste ano. Palacios, que também chegou nesta temporada, vem convivendo com lesões e ainda não conseguiu engatar uma sequência.

Assim, Bidu começou a ganhar novas chances, e com a chegada de Ramón Díaz, pode começar a ser mais utilizado. Aliás, com o treinador argentino, o atleta vem se destacando como ala em um esquema com três zagueiros, o que potencializa sua participação no ataque.

Matheus Bidu se destaca contra o RB Bragantino

A partida do lateral-esquerdo chamou a atenção contra o Massa Bruta, pela Sul-Americana. Além de participar bem defensivamente, ele que iniciou a jogada do segundo gol corintiano. Após a partida, a fera comemorou a vantagem construída no jogo de ida.

“Feliz por ajudar na vitória. Foi um bom jogo da nossa equipe. Levamos uma importante vantagem para o jogo da volta na nossa casa, diante a nossa torcida, mas ainda não tem nada definido. Vamos trabalhar para garantir a classificação na semana que vem e para melhorar no Campeonato Brasileiro.”