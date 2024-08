Talles Magno valoriza a vantagem do Corinthians diante do Bragantino

Atacante demonstra confiança nos primeiros jogos com a camisa do Alvinegro e soma dois gols neste início de passagem

Nesta terça-feira (13), o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No sistema ofensivo, o destaque do time foi Talles Magno, que marcou o segundo gol pelo Timão e participou da jogada que culminou com o primeiro gol da equipe.

Devido ao seu início positivo, o jogador começa a ficar em vantagem para ganhar uma vaga no time titular de Ramón Díaz e agradeceu a confiança dos companheiros.