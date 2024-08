Real Madrid vence Atalanta e conquista Supercopa da Europa

Mbappé balança rede em sua estreia com a camisa merengue e clube espanhol se isola como maior vencedor do torneio Crédito: Jogada 10

O Real Madrid é o campeão da Supercopa da Europa. Na partida que marcou a estreia de Mbappé, o clube merengue venceu o Atalanta por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. Valverde abriu o placar após grande jogada de Vini Jr, enquanto o atacante francês aproveitou assistência de Bellingham para marcar seu primeiro gol pelo clube espanhol. O duelo colocou frente a frente o atual vencedor da Champions, diante do vencedor da Liga Europa. Dessa maneira, o Real Madrid chegou ao sexto título da Supercopa da Europa e amplia sua hegemonia no futebol do Velho Continente como maior vencedor do torneio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Vini Jr teve mais uma grande atuação com a camisa merengue e foi decisivo para mais uma conquista do Real Madrid. Até o momento, o brasileiro soma 10 títulos em 11 finais disputadas, com sete gols e cinco assistências.

Outro destaque da partida foi a entrada de Modric na vaga de Rodrygo na segunda etapa, em um jogo histórico para o croata. Isto porque, ao levantar a taça como capitão, o meia se tornou o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid. Por outro lado, o brasileiro Endrick ficou no banco de reservas e o técnico Carlo Ancelotti optou em não o utilizar na final. O jogo O Real Madrid tomou a iniciativa do jogo, mas não conseguiu criar chances reais de gol. Assim, a Atalanta cresceu na partida e chegou a acertar o travessão de Courtois com uma bola desviada. Porém, a melhor chance do equilibrado primeiro tempo foi do time merengue. Já nos minutos finais, Rodrygo aproveitou belo passe de Vini Jr e finalizou no travessão.

Na segunda etapa, o jogo começou animado e Courtois salvou o Real Madrid logo no primeiro minuto, após cabeçada de Pasalic. No entanto, os merengues aumentaram a pressão e Vini Jr foi decisivo. Aos oito minutos, o brasileiro fez grande jogada pela esquerda e deixou Valverde com o gol aberto para inaugurar o placar. Em seguida, o Real quase chegou ao segundo, mas Vini Jr desperdiçou uma chance cara a cara com o goleiro adversário em belo passe de Bellingham. Dessa maneira, o Real Madrid aproveitou a pressão e encaminhou o título aos 22 minutos, com direito a gol de estreante. Rodrygo fez bela recuperação no campo ofensivo e a jogada terminou com o primeiro gol de Mbappé com a camisa merengue.