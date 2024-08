Presidente do Santos abre o jogo sobre papo com Carille por Patrick

Marcelo Teixeira afirmou que teve uma conversa com o treinador por conta da falta de oportunidades do meia no Peixe Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que conversou com o técnico Fábio Carille sobre o meia Patrick. Segundo o dirigente, o papo foi para tratar da escalação do jogador, que não vem tendo oportunidades, mas que estaria treinando bem no Peixe. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Perguntei ao Carille como está treinando o Patrick, por que ele não joga. São opções táticas. Se ele treina tão bem, por que não joga? É uma opção tática. Eu não escalo o time. O que vamos fazer com o Patrick e outros jogadores, só o tempo dirá. No custo-benefício, a gestão tem resultados muito bons e muito pequenos no aspecto deficitário para analisar uma contratação como essa”, declarou o mandatário.

Patrick chegou ao Santos após a disputa dos estaduais. Contudo, não caiu nas graças do treinador, que o colocou em campo em apenas oito partidas. Assim, ele não teve chance de brigar por uma vaga de titular na equipe de Carille. A situação é desfavorável para o jogador, segundo palavras do presidente. Porém, para o Peixe, também não é tranquila. Afinal, Patrick está emprestado pelo Atlético-MG até o fim da temporada. Em janeiro, o clube da Baixada é obrigado a comprá-lo por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) por 80% dos direitos econômicos, de forma parcelada. Patrick segue nos planos de Carille no Santos Teixeira afirmou ainda que o meia não será negociado, pois está nos planos da comissão técnica para a sequência da temporada.

“A gestão só faz negociações mediante ao que o futebol sinalizar. Se o técnico sinaliza que o Patrick faz parte do plantel, é porque precisamos manter. É um plantel não tão numeroso, mas atingindo metas. Se o futebol der outra sinalização, ele terá a incumbência de ir ao mercado e negociar esses jogadores. Qualquer jogador que não faça mais parte dos planos. Hoje não há sinalização nenhuma”, explicou. Por fim, o presidente falou sobre os jogadores que vêm sendo titulares absolutos no Santos nesta temporada. “Vou fazer um outro ângulo importante. Quanto vale o Schmidt? O Brazão? O Guilherme? Tantos que temos propostas que nós e eles recusam. O atleta quer permanecer. Quanto custou ao Santos este plantel? O Santos não investiu nada em nenhum daqueles jogadores. Foram feitos compromissos até o final, que podem ser ou não renovados. Diante do valor do plantel, daquilo programado e dos atletas que vieram. Não é dizer deu certo ou não. Qual é a despesa que foi assumido perante aquilo que foi investido no Patrick. Ou Marcelinho, Cazares, que não fazem mais parte do plantel? Quase que nada. A negociação que o Santos faz, inclusive o Patrick, é uma negociação de Série B do Brasileiro.