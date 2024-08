Pela Sul-Americana, Fortaleza fica no 1 a 1 com o Rosario na Argentina

O jogo começou muito animado. Marinho, surpresa no time titular, aos dois minutos cobrou falta pela direita. Tudo indicava que era um chuveirinho na área. Mas ele deu efeito e matou o goleiro Broun. Um golaço que lembrou um pouco o famoso gol de Ronaldinho Gaúcho sobre a Inglaterra na Copa de 2002. Contudo, o curioso foi que o atacante sentiu na comemoração. Assim, Marinho saiu machucado no minuto seguinte, dando vaga a Pikachu. Além disso, vantagem não durou quase nada. Afinal, aos cinco, após escanteio, Pedro Augusto foi empurrado por Mallo que cabeceou e Sández concluiu para a rede. O juiz e o VAR consideraram o lance normal.

O Fortaleza conseguiu bom resultado na noite desta quarta-feira (14/8), na Argentina. Afinal, no duelo da ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi até Rosário, no Gigante de Arroyto, e ficou no 1 a 1 com o Rosario Central. Os gols foram vapt-vupt e Marinho, um dos personagens. Afinal, fez belo e inusitado gol de falta logo aos dois minutos. Mas saiu machucado no minuto seguinte. Já o time da casa empatou pouco depois, aos cinco, com Sández, num lance polêmico. Afinal, Pedro Augusto sofreu empurrão claro que o deslocou na jogada. Contudo, o juiz e o VAR desconsideraram.

O jogo continuou lá e cá. Se o Fortaleza acertou o travessão dos argentinos num chute de Pedro Augusto, o time da casa quase marcou duas vezes com Copetti. Na primeira, a bola chegou a resvalar em Kusecevic, mas João Ricardo voou e salvou para escanteio. Na cobrança, O atacante dos “Canalhas” cabeceou por cima. E o jogo seguiu com o Rosario tentando impor seu jogo e o Fortaleza administrando mais a bola (posse de 54%). Como destaque negativo os muitos cartões na reta final da etapa, muito picada com faltas e reclamações.

Segundo tempo com poucas emoções

Diferentemente da etapa inicial, o jogo foi no segundo tempo foi mais truncado, com o Fortaleza fechado, com duas linhas de quatro que evitavam as investidas de um Rosario que tinha dificuldade em construir jogadas próximo da área de ataque. Mas com os argentinos rerclamando muito da não marcação de um pênalti de José Welison, aos 42. Enfim, bom resutado para o “Laion”.

ROSARIO CENTRAL 1X1 FORTALEZA

Copa Sul Americana – oitavas de final (Ida)

Data: 14/8/2024

Local: Gigante de Arroyito, Rosario (ARG)

ROSARIO CENTRAL: Jorge Broun; Coronel, Mallo, Carlos Quintana (Barbieri, 28’/2ºT) e Sández; Mauricio Martínez (Ortiz, 28’/2ºT), Ibarra, Lovera (Malcorra, 10’/2ºT) e Jonatan Gómez (Giaccone, 40’/2ºT); Enzo Copetti, Campaz e Copetti (Agústin Módica, 28’/2ºT). Técnico: Miguel Ángel Russo

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (José Welison, 36’/2ºT), Pedro Augusto e Pochettino (Emmanuel Martínez, 20’/2ºT); Marinho (Pikachu, 3’/1ºT e, depois, Machuca, 36’/2ºT) Breno Lopes e Renato Kayzer (Moisés, 20’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Gols: Marinho, 2’/1ºT (0-1); Sandéz, 5’/1ºT (1-1)

Assistentes: Jorge Urrego Martínez e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Joel Alarcon (PER)

Cartões Amarelos: Mallo, Quintana, Campaz (ROS); Brítez, Cardona, Matheus Rossetto (FOR)

Cartões Vermelhos: