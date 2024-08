Marítimo, de Portugal, anuncia a contratação de Fransérgio, ex-Coritba

O Marítimo, de Portugal, anunciou o retorno do volante Fransérgio, um dia depois do Coritiba oficializar a rescisão de contrato do jogador, de 33 anos. Ele estava no elenco que disputa a Série B do Brasileiro, porém voltará ao clube da Ilha da Madeira.

Formado nas divisões de base do Athletico, o jogador ingressou no futebol europeu a partir de 2013, antes de acertar com o Coxa. Assim, durante esses anos, construiu uma carreira sólida no futebol português, sobretudo no Marítimo e no Braga.