Flamengo encaminha renovação de contrato da joia Lorran

Dessa forma, o Rubro-Negro ofereceu além do valor do contrato, determinadas metas, pois enxerga potencial no jovem. Um projeto esportivo para transformá-lo em ídolo e referência técnica nos próximos anos, tendo mais oportunidade entre os profissionais.

O Flamengo encaminhou a renovação de contrato de Lorran, depois de longas reuniões com o staff do atleta. Assim, a joia rubro-negra, de apenas 18 anos, assinará contrato válido até dezembro de 2029, tendo uma multa de 100 milhões de euros (R$ 600 milhões). A informação é do portal “ge”.

Aos 18, Lorran soma 25 jogos e dois gols marcados com a camisa rubro-negra. Além disso, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, em 24 de janeiro de 2023, no empate com o Bangu. Na ocasião, ele tinha apenas 16 anos.

Nesta temporada, o jogador esteve no elenco que ergueu o troféu da Libertadores Sub-20 após a vitória de virada em cima do Boca Juniors. Então, passou a chamar a atenção do técnico Tite e ter chances de mostrar seu potencial ao lado dos principais nomes do elenco.

Por fim, o jovem tem chances de aparecer entre os relacionados para o duelo contra o Bolívar, pelas oitavas da Libertadores. O confronto acontece na quinta-feira (15), no Maracanã. Vale lembrar que as duas equipes eram do mesmo grupo na primeira fase da competição continental.