Botafogo vence o Palmeiras e sai na frente nas oitavas da Libertadores

O Botafogo saiu na frente pelas oitavas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Alvinegro venceu o Palmeiras por 2 a 1, no Nilton Santos, pela partida de ida da competição. Luiz Henrique e Igor Jesus fizeram os gols para o Glorioso. Maurício fez o único da equipe alviverde. O time carioca foi melhor em questão de organização na defesa e ataque, enquanto a equipe paulista teve dificuldades para criação, especialmente no segundo tempo.

As equipes agora voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Com este resultado, o Botafogo pode empatar por qualquer resultado que se classifica. Do outro lado, o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols para avançar de forma direta. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será definida em cobrança de pênaltis.

Jogo agitado

O primeiro tempo entre as equipes foi de intensidade dos dois lados. O Botafogo, entretanto, foi mais consistente. A primeira chance de perigo aconteceu com Luiz Henrique. O atacante, porém errou a pontaria após ganhar na velocidade de Murilo. Contudo, o jogador não desperdiçou na segunda oportunidade. Luiz, aliás, recebeu cruzamento na medida de Igor Jesus e cabeceou na saída de Weverton para abrir o placar. Mesmo com o gol sofrido, o Palmeiras manteve seu ritmo de jogo e conseguiu o empate. Mauricio deixou tudo igual após receber passe de Rony. Quando o primeiro tempo parecia que ia terminar empatado, Igor Jesus ganhou a disputa de Vitor Reis na área e finalizou por debaixo das pernas do goleiro palmeirense.