Botafogo e Palmeiras se reencontram na Libertadores, após mais de 50 anos

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14) , às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os dois times, que protagonizaram a briga pelo título brasileiro do ano passado, se reencontram pelo torneio continental após mais de 50 anos.

No primeiro duelo, realizado no antigo Parque Antártica, o Palmeiras se saiu melhor e venceu por 3 a 2. No segundo encontro, o Botafogo se mostrou superior e, jogando diante de seus torcedores, saiu vitorioso por 2 a 0. Contudo, no fim da fase de grupos, as equipes terminaram empatadas.

Na época, apenas um time avançava para o mata-mata da competição. Assim, as duas equipes precisaram fazer um novo duelo para desempatar e saber quem avançaria para as semifinais. Em duelo realizado no Maracanã, o Botafogo venceu por 2 a 1 e seguiu adiante.

Agora, as duas equipes se reencontram na Libertadores com histórias distintas na competição. Enquanto o Botafogo ainda busca o primeiro título do torneio continental, o Palmeiras já ostenta três taças, sendo duas delas conquistadas nos últimos quatro anos.