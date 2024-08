Boca Juniors x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Mandante da primeira partida, os Xeneizes tiveram a segunda melhor campanha do Grupo D, que teve o Fortaleza na liderança. A campanha dos argentinos, afinal, teve três vitórias, dois empates e uma única derrota. Como não foi o primeiro de seu grupo, o time argentino, aliás, teve que passar pelos playoffs, enfrentou e venceu o Independiente del Valle, do Equador.

No retrospecto geral, Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentaram 14 vezes. Os Xeneizes possuem vantagem no retrospecto com seis vitórias e quatro empates, enquanto o Cabuloso ganhou em quatro oportunidades. No último jogo, os times empataram em 1 a 1, no dia 04 de outubro de 2018, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. Sassá abriu o marcador para a Raposa, mas Cristian Pavón deixou tudo igual para os Azul y Oro.

Boca Juniors e Cruzeiro iniciam, nesta quinta-feira, duelo por vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O time celeste visita os Xeneizes, às 21h30, no estádio La Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas da competição. Em melhor momento, o time brasileiro tentará manter o confronto para a partida de volta no Mineirão, na próxima semana. Do outro lado, os argentinos buscam um placar elástico.

Ocupando o 15º lugar do Campeonato Argentino, o técnico Diego Martínez é pressionado no comando técnico. Para oconfronto contra o time estrelado, ele possui problemas no sistema defensivo. Os zagueiros Marcos Rojo, com problemas musculares, e Cristian Lema, físico, são dúvidas. Já o lateral Lucas Blondel teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro, aliás, fez boa campanha na fase de grupos da Sul-Americana e conquistou sua vaga nas oitavas de final, sem precisar dos playoffs. A Raposa, afinal, somou três vitórias e três empates, e terminou na liderança do grupo B, com 12 pontos.

Para o duelo, o técnico Fernando Seabra, aliás, não está à disposição por não ter curso da Conmenol. Desta maneira, Wesley Carvalho estará à beira do campo nesta quinta. A Raposa, inclusive, relacionou 22 jogadores para partida. O atacante Rafa Silva é baixa por lesão no tendão do joelho direito. Também do ataque, Gabriel Veron está em transição física após lesão muscular na coxa esquerda.