130 anos: Botafogo é homenageado pela Seleta com produto oficial

A produção da Seleta Botafogo envolve canas selecionadas e armazenadas por dois anos e meio em tonéis de Umburana. Sua graduação alcóolica é de 42% e pode ser adquirida no site oficial da marca ou em pontos de vendas selecionados no varejo.

A destilaria mineira Seleta decidiu lançar uma cachaça em homenagem aos 130 anos do Botafogo. Com rótulo que reproduz o uniforme do time de General Severiano , o produto licenciado passa a fazer parte da coleção ‘Seleta Times’, que consagra times relevantes de vários estados do país.

Considerada uma das cachaças de alambique mais tradicionais do Brasil, a Seleta trabalha há um tempo com esse tipo de coleção. O Botafogo, por exemplo, se tornou o 11º clube nacional homenageado pela marca.

“Seguindo com a série Seleta Times, que une duas paixões do Brasileiro (futebol e cachaça), não poderíamos deixar de lançar este produto, que mescla a Seleta, cachaça mais apreciada do Brasil, com o Botafogo, time tradicional que fez e faz história no nosso futebol”, disse Gilberto Luiz, diretor executivo da Seleta.

Botafogo 130 anos

O Botafogo promoveu uma série de ações para celebrar seus 130 anos de existência. No dia 1 de julho, por exemplo, a SAF e o clube social organizaram uma missa no Cristo Redentor com participação de cerca de 60 pessoas. O evento terminou com uma benção à bandeira do Glorioso.

A data também contou com uma live especial na Botafogo TV, com homenagens que passaram pela valorização do remo – esporte fundador do clube. Além disso, o Alvinegro lançou uma Linha Casual com camisas e croppeds masculino e feminino em todos os tamanhos, incluindo infantil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.