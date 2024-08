Vídeo: Neymar ganha recado em português de suposta filha

Na expectativa sobre o resultado do teste de paternidade feito por Neymar, Jázmin Zoé mandou um recado para o seu possível pai. Filha da húngara Gabriella Gáspár, a menina de 10 anos gravou um vídeo onde parabeniza o astro brasileiro pelo Dia dos Pais, comemorado no último dia 11 de agosto.

A publicação foi feita por Gáspar, que aproveitou para desabafar sobre a ansiedade de Zoé como resultado do processo para comprovação da paternidade do jogador do Al-Hilal.