São Paulo lança novo terceiro uniforme; veja imagens

O São Paulo lançou oficialmente o uniforme 3 para a temporada de 2024. A camisa, em conjunto com a New Balance, exalta a torcida do Tricolor. A inspiração para o design foi a festa dos torcedores nos arredores do Morumbis, na recepção do ônibus. As cores preto e vermelho têm um efeito visual que se refere à fumaça dos sinalizadores na celebração.

A camisa, majoritariamente preta, ganhou manchas vermelhas que causam um efeito visual que lembra a fumaça vermelha utilizada pela torcida do São Paulo na recepção do ônibus no Morumbis.

Além das cores, a camisa tem outras referências à torcida. A parte frontal do uniforme estampa um selo com a frase “O mais querido”, enquanto a inscrição “Torcida que conduz” nas costas.