Jovem jogador do Flamengo chama a atenção em torneio na China e recebe elogio de Oscar

O Flamengo vem fazendo bonito na Shanghai Future Star Cup, na China, competição que reúne oito times da categoria sub-16. O Rubro-Negro já teve duas vitórias: 7 a 0 sobre o Ulsan, da Coreria do Sul, e 3 a 2 contra o Stuttgart, da Alemanha. Em ambos os jogos o jovem Enzo se destacou. A atuação do volante, aliás, rendeu elogios até de Oscar, jogador que veste as cores do Shanghai Port e que já esteve no radar do clube carioca.

“É uma realização poder representar o Flamengo fora do Brasil, e tão novo. Nosso time começou com duas boas atuações, consegui jogar bem e até fazer um gol, porque tenho essa característica de chegar muito à área. E foi bem legal que, no fim desse jogo contra o Stuttgart, o Oscar, que joga num clube aqui, veio falar comigo e disse que eu tinha jogado muito e que eu fazia a diferença ali no meio. Isso não tem preço”, vibrou Enzo, emocionado.