John Textor, do Botafogo, provoca rubro-negros em loja oficial do Flamengo

Dono da SAF do Alvinegro viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (13) após uma brincadeira provocativa com manequim do rival Crédito: Jogada 10

Ainda faltam cinco dias para Flamengo e Botafogo duelarem frente a frente pela liderança do Brasileirão 2024, no Nilton Santos. No entanto, o clima de clássico já começou a pairar pelos ares do Rio de Janeiro. Isso porque John Textor, dono da SAF do Alvinegro, fez uma provocação aos rubro-negros nas redes sociais ao acrescentar um acessório no manequim de uma loja oficial do arquirrival. John Textor não resistiu e colocou um boné azul do Botafogo, personalizado especialmente para ele, em um manequim que vestia rubro-negro na loja oficial do Flamengo. A brincadeira rendeu uma publicação nas redes sociais com uma legenda bem provocativa aos rivais – que, inclusive, repercutiram o feito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Todo mundo ama o Botafogo hoje em dia”, escreveu Textor na legenda do post em seu perfil no Instagram.

Veja foto Textor viraliza com boné personalizado O norte-americano chegou a conversar com Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, sobre a confecção do boné para uso pessoal. Isso porque além não conter as cores tradicionais do Botafogo, visto que o tom predominante é o azul, o acessório leva o logotipo da Nike, sendo que o clube tem acordo com a Reebok para fornecimento de materiais esportivos. Textor apareceu pela primeira vez com o boné, que tem a estrela solitária bordada no centro, no pré-jogo entre Botafogo e Atlético-GO – ainda no primeiro turno do Brasileiro. A peça tem chamado atenção de torcedores desde então.

“Oficialmente, não deveria usar coisas com cores malucas, mas coordenei com o clube social, quero deixar claro que conversei com o Durcesio, e ele me disse que estava OK eu usar esse boné com essa cor. Eu mesmo mandei fazer, brincando com algumas ideias. Ele falou que estava OK e adorou isso”. Repercussão nas redes sociais A brincadeira de Textor naturalmente causou reações distintas em rubro-negros e alvinegros nas redes sociais. Torcedores do Botafogo se divertiram com mais uma das ‘loucuras’ de seu dono, que tem aproveitado intensamente sua estadia no Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo, em contrapartida, não curtiu a provocação do norte-americano. É claro que a repercussão não se limitou apenas aos torcedores dos dois clubes, mas também mobilizou tricolores e cruzmaltinos nas redes sociais. “O botafoguense acha legal o dono deles ter esse amor incubado pelo Flamengo. Outro dia estava no jogo do Fla nos EUA. Eles estão sendo ajudados pela arbitragem, e o Textor não fala nada”, disse um torcedor do Fluminense.