Internacional x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado reencontra algoz da temporada em partida atrasada pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Internacional volta a enfrentar o Juventude, desta vez em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Será, aliás, o sexto encontro entre as equipes nesta temporada. O duelo desta quarta-feira (14) será no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília). O Coloradoaparece na 15ª colocação, com 22 pontos. Já o Jaconero está na 12ª posição, com 25. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O time de Caxias do Sul é um algoz do Inter na atual temporada. Afinal, eliminou o rival nas semifinais do Gauchão, além de ter sido o responsável pela queda colorada na terceira fase da Copa do Brasil. O jogo também marcará o reencontro de Roger Machado com o Juventude, que deixou o Alviverde para assumir o Colorado.

Esta partida precisou ser adiada devido à tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. As duas equipes, aliás, ainda sofrem no torneio com jogos a menos. O Internacional ainda precisará cumprir cinco partidas em atraso, enquanto o Papo tem dois jogos a disputar. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view. Como chega o Internacional O Colorado está em uma fase negativa de 12 partidas sem vencer, levando em consideração todas as competições. Neste período de crise, o time sofreu eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A propósito, o técnico Roger Machado ainda busca sua primeira vitória no comando.

O treinador não poderá contar com o volante Bruno Henrique, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro Mercado e o volante Fernando se recuperaram de lesão e voltam a ficar disponíveis. Por sinal, o segundo briga com Rômulo por uma vaga no time titular. Além disso, o atacante Wanderson, que recentemente voltou a ser opção, deve ganhar mais uma oportunidade como titular. Como chega o Juventude O Jaconero vive momento de quatro jogos de invencibilidade. No último compromisso, aliás, venceu o líder da Série A, o Botafogo, por 3 a 2. O técnico Jair Ventura contará com o retorno de cinco jogadores para enfrentar o Internacional. Tratam-se do goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o volante Mandaca e o atacante Lucas Barbosa, que voltam depois de cumprir suspensão. No caso do lateral-direito João Lucas, ele se recuperou de contusão muscular. Em contrapartida, o goleiro Mateus Claus está fora por suspensão e o volante Caíque não tem condições de atuar por lesão. Tanto que não joga mais na temporada.