Galdames é mais um que negocia saída do Vasco

Volante perdeu espaço com interino Rafael Paiva e clube visa abrir espaço na folha salarial para buscar novos reforços no mercado Crédito: Jogada 10

Após praticamente definir as saídas de Zé Gabriel e Praxedes, outro volante está perto de sair do Vasco. Com cada vez menos espaço no elenco, Pablo Galdames está negociando com o San Lorenzo (ARG). O jogador de 27 anos já está em conversas com a equipe argentina, com o Cruz-Maltino tentando acertar as bases salariais para sua saída. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, em publicação desta terça-feira (13). LEIA MAIS: Existe alguma 'dependência' no Vasco no Brasileirão? Saiba

A saída de Galdames visa liberar ainda mais espaço na folha salarial do clube. Afinal, com a 777 Partners afastada, o Vasco não conta com o aporte de setembro, que seria de R$ 270 milhões. Assim, o presidente Pedrinho precisa de criatividade para buscar novas contratações. Além do chileno, o Cruz-Maltino também negocia as saídas de Zé Gabriel e Praxedes. O atacante Rossi, que recebe alto vencimento e não vem tendo espaço, é outro que pode sair de São Januário em breve. Contratado em fevereiro junto ao Genoa (ITA), um dos clubes do portfólio da 777, Galdames logo encontrou espaço junto a Ramón Díaz, à época, treinador do Vasco. Ele encantou os torcedores com boas atuações e, principalmente, números: participou de cinco gols em seus primeiros sete jogos.