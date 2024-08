Filhos de Neymar têm momento fofura em publicação de Biancardi

Companheira do astro brasileiro fez um registro de Davi Lucca e Mavie juntos enquanto a bebê tomava um sorvete

Um momento fofura entre dois dos filhos de Neymar foi registrado por Bruna Biancardi nesta terça-feira (13). Em sua rede social, a modelo exibiu Davi Lucca e Mavie juntos enquanto a bebê tomava um sorvete.

Na imagem, que foi publicada no story de Biancardi, Mavie aparece sentada ao lado do irmão enquanto aguarda para desfrutar do alimento gelado.