Camavinga sofre lesão e desfalca Real Madrid na final da Supercopa

Meia francês teve uma torção no joelho esquerdo durante treino e precisou deixar as atividades

No último treino do Real Madrid antes da final da Supercopa da Europa, nesta terça-feira (13), Eduardo Camavinga assustou a todos ao torcer o joelho de forma inesperada e cair no chão gritando de dor. Ele precisou deixar a atividade com expressão abatida. No entanto, de acordo com informações da imprensa espanhola, a lesão não parece grave. Assim, ele passará por exames e está fora da final. Essa é a primeira baixa para o time de Ancelotti para o duelo contra a Atalanta, nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília).

O treino, realizado no Estádio Nacional de Varsóvia, também teve Kylian Mbappé como destaque. Ele foi um dos melhores em uma partida de preparação em campo reduzido, organizada pela comissão técnica após os exercícios de aquecimento.

Por fim, a sessão terminou com finalizações ao gol, onde os jogadores puderam aprimorar a pontaria para a final contra a Atalanta.