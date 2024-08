Bragantino x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (13/8) com o duelo entre Bragantino e Corinthians, nesta terça-feira (13/8), às 21h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto. O jogo será no estádio do Botafogo-SP, já que o Nabi Abi Chedid não tem capacidade para receber duelos eliminatórios da Conmebol. O Timão se classificou direto para esta fase, após fazer a melhor campanha do Grupo F. Já o Massa Bruta precisou jogar os playoffs e eliminar o Barcelona-EQU. Aliás, vale ressaltar que as equipes se enfrentaram no último sábado (10) e ficaram no 1 a 1, na Neo Química Arena.

Ricardo Froede está na narração. Mas a Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta com Vinicius Nazza nos comentários e Will Ferreira com as reportagens. Clique na arte acima a partir das 20h (de Brasília) e não perca nada desta partida.