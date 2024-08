Botafogo conversa com Bastos por renovação

Enquanto negocia com o Palanca Negra, Botafogo tenta se livrar de Suárez, mas não vai facilitar a saída do lateral-direito

O defensor angolano, ex-Lazio (ITA), chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2023. Neste ano, com o técnico Artur Jorge, melhorou o rendimento e virou titular absoluto. O Palanca soma quatro gols em 37 jogos.

O Botafogo procurou o zagueiro Bastos para iniciar as conversas por renovação de contrato. A informação foi publicada, nesta terça-feira (13), pelo “Canal do TF”.

O clube também negocia a saída do lateral-direito Suárez e pede 400 mil dólares (R$ 2,1 milhões) para liberá-lo. Interessado no Lenhador, o Peñarol afirma que o valor é muito alto, considerando que o futebolista tem idade avançada, segundo, aliás, o jornalista Venê Casagrande.

Suárez está afastado do elenco após se recusar a viajar com a delegação para Salvador, onde o Botafogo perdeu para o Bahia por 1 a 0 e caiu na Copa do Brasil, na semana passada. O lateral minuano treina à parte, em um “grupo especial”, ao lado do zagueiro Sampaio e do meia-atacante Sauer.

