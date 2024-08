Tiquinho deve reforçar o Botafogo em duelo contra o Palmeiras pela Libertadores

Atacante ficou ausente das últimas três partidas do Glorioso devido à lesão no joelho esquerdo, mas pode reaparecer em confronto importante

O atacante Tiquinho Soares pode ser um reforço de peso para o Botafogo no duelo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores. O jogador treinou com o elenco na reapresentação no CT Espaço Lonier, nesta segunda-feira (12).

Desse modo, o jogador perdeu os últimos três jogos do alvinegro devido a uma lesão no joelho direito. Agora, ele entrou na parte final de sua recuperação e já participa das atividades sem restrições.

Tiquinho, aliás, marcou na partida no qual o Botafogo venceu o Palmeiras, pelo Brasileirão. Agora, o duelo será pela Libertadores. O primeiro jogo está marcado para o Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (14). Outra novidade no treinamento foi a presença do defensor Pablo. Ele fez apenas um jogo pelo Glorioso e finalizou a transição há poucos dias e o Departamento Médico trabalha o retorno aos gramados com cautela.