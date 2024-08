Peñarol se irrita com o Botafogo em tratativas por Suárez

Com interesse na contratação do lateral-direito Suárez e um acordo verbal com o jogador, o Peñarol começa a demonstrar sinais de irritação com o Botafogo. O Glorioso está irredutível: ou o clube uruguaio paga R$ 17 milhões ou, por ora, o Mais Tradicional vai mantê-lo longe do elenco principal. O Lenhador tem, aliás, multa rescisória de 23 milhões de dólares, algo em torno de R$ 130 milhões. Ele tem contrato com a Estrela Solitária até dezembro de 2025.

“O Peñarol não apenas perguntou se foi inscrito, antes do prazo final de inscrições da Libertadores, mas falou com o presidente, a direção esportiva do Botafogo e outras pessoas para tentar que ele não fosse inscrito, já que praticamente está definido que ele quer jogar pelo Peñarol. É um dano desnecessário ao jogador”, reclamou Julio Trostchansky, dirigente do Carboneiro.

Trostchansky, em entrevista à rádio “Carve Desportiva”, respondeu que não sabe se o futebolista minuano está inscrito na fase de mata-mata da Copa Libertadores, torneio pelo qual o Peñarol também está vivo. Os aurinegros encaram o The Strongest, da Bolívia, nas oitavas de final. Ele teme que o Peñarol não consiga inscrevê-lo. Ao clube uruguaio, resta, portanto, somente permanecer conversando com o Botafogo.