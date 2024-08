Mbappé e Endrick já têm data para estrear no Real; veja local e adversário

Kylian Mbappé e Endrick já têm data para estrear oficialmente pelo Real Madrid. Afinal, a dupla está relacionada para a decisão da Supercopa da Europa diante da Atalanta, na próxima quarta-feira (14). O jogo pode marcar, ainda, o primeiro título dos novos reforços pelos Merengues.

Endrick já teve o gostinho de vestir a camisa do Real em duas oportunidades durante a pré-temporada, as duas como titular. Contra o Milan, atuou em todo o primeiro tempo do amistoso, saindo no intervalo. Já no superclássico diante do Barcelona, ficou em campo por 67 minutos. No entanto, contra o Chelsea, foi relacionado, mas acabou ficando no banco de reservas.