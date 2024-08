Goleiro Tadeu faz dois gols, e Goiás vence Ceará pela Série B

Apesar de falha no gol do time cearense, goleiro se redime ao marcar duas vezes de pênalti e definir virada por 2 a 1 em Goiânia

Com direito a dois gols do goleiro Tadeu, o Goiás levou a melhor de virada sobre o Ceará na noite desta segunda-feira (12), em Goiânia. O triunfo por 2 a 1 foi válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. Aylon anotou para o Vozão, mas Tadeu, de pênalti, em duas oportunidades, definiu a vitória esmeraldina em jogo marcado por arbitragem polêmica.

O goleiro chegou a falhar no gol de Aylon, mas depois se redimou ao balançar a rede duas vezes, ambos de pênalti, para virar o placar. Houve reclamações pelo lado alvinegro: dois toques de Tadeu na primeira cobrança, e no pênalti sobre Thiago Galhardo, no segundo.

O Goiás chega, portanto, a 28 pontos, pulando para a nona posição. Já o Ceará estaciona nos 29 somados, em sétimo na tabela e a quatro pontos do América, quarto colocado e que fecha o G4 do campeonato. O Santos lidera com 37 pontos.