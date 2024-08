Corinthians recebe proposta pelo atacante Wesley

Atacante está na mira do Shaktar Donetsk da Ucrânia e pode deixar o elenco do Corinthians nos próximos dias Crédito: Jogada 10

O Corinthians enfim recebeu a proposta pelo atacante Wesley. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do UOL, o Shaktar Donetsk, da Ucrânia entrou em contato com a diretoria do clube paulista e ofereceu R$ 96,6 milhões para comprar o jogador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, fica a expectativa para saber qual será a decisão do presidente Augusto Melo, que nunca escondeu o desejo de vender o garoto para aliviar o caixa do Corinthians.

Conforme publicado no J10, Clóvis Henrique, empresário de Wesley, viajou ao Velho Continente para encontrar um clube para o jogador atuar neste segundo semestre. Inicialmente, o West Ham manifestou o interesse, mas as negociações não avançaram. A oferta beirou os R$ 100 milhões e não foi aceita pelo Corinthians. Desde então, as procuras foram intensificadas com a janela de transferências da Europa. Antes de o Shaktar Donetsk entrar na história, Wesley teve o seu nome ventilado nos bastidores do Rennes, da França, Fenerbahçe, da Turquia e Roma, da Itália.