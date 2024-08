Casa cheia! Torcida do Botafogo esgota ingressos para jogo com Palmeiras

Partida no Nilton Santos é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

E para um jogo decisivo, a torcida do Botafogo vai lotar o Nilton Santos. O Alvinegro anunciou no início da tarde desta segunda-feira (12) que os ingressos disponíveis para a partida contra o Palmeiras, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, estão esgotados. Ou seja, casa cheia na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília).