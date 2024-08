Astro da NBA pode ser novo acionista do PSG

Kevin Durant, astro da NBA que recentemente conquistou sua quarta medalha de ouro olímpica pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris, está prestes a se tornar acionista minoritário do PSG, de acordo com informações da rádio francesa ‘RMC’.

O ‘Qatar Sports Investments’ (QSI) assumiu o controle do PSG em 2011 e se tornou o único acionista em 2012. Agora, cerca de uma década depois, o clube parece estar mais aberto a novos parceiros. Isto porque, em dezembro de 2023, o clube permitiu que o fundo de investimento americano ‘Arctos Partners’ adquirisse 12,5% das ações.

Segundo a ‘RMC’, embora Kevin Durant já tenha assistido a jogos do PSG no Parque dos Príncipes, ele tem poucas conexões com o clube. No entanto, com um salário que ultrapassa 36 milhões de euros (R$ 216 milhões) por ano, Durant tem os recursos necessários para comprar ações do PSG.