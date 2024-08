Após lesão confirmada, Cebolinha afirma: ‘Voltarei mais forte’

Atacante sofreu ruptura total do tendão de Aquiles e não joga mais no ano. Esposa postou foto do jogador no hospital

A lesão aconteceu logo no início do empate contra o Palmeiras por 1 a 1 no domingo (11), no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante começou como titular, teve até uma finalização no gol, mas logo depois reclamou de dor e deixou o campo. Ele seguiu para o hospital.

Um dos destaques do Flamengo na temporada e vivendo sua melhor fase com a camisa rubro-negra, o atacante Everton Cebolinha sofreu uma grave lesão na perna esquerda. O atacante rompeu o tendão de Aquiles, vai passar por cirurgia e não entra mais em campo pelo time carioca neste ano .

Esposa de Cebolinha também se manifesta

Na manhã desta segunda-feira (12), Isa Ranieri, esposa do jogador, postou em suas redes sociais uma foto com o marido no hospital e um texto em que fala da frustração, mas que não vão deixar abalar a fé, além de demonstrar apoio ao atleta:

“Te vi em várias fases da sua vida. Estive com você nas melhores e nas mais complicadas. Essa que estamos agora nos pegou de surpresa. Estávamos juntos, focados em projetos enormes para esse ano dentro e fora de campo. (…) Ontem nosso abraço foi de choro e frustração. Te ver saindo do campo daquele jeito acabou comigo. Mas não posso e não devo me esquecer do versículo que tanto marca a nossa vida: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. (…) Tudo tem um propósito e você sairá ainda mais FORTE e mais resiliente. E nosso abraço daqui um tempo será de VITÓRIA e ALEGRIA” escreveu.

Cebolinha na melhor fase

Cebolinha vivia sua melhor fase no Flamengo desde que a chegada de Tite. Foram seis gols e cinco assistências em 32 jogos, sendo 29 como titular – os outros três começou no banco de reservas por desgaste. No entanto, o atacante também vinha sofrendo com problemas físicos, que o deixou de fora em 11 partidas neste ano.