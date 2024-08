Zebra? Benfica estreia com derrota no Campeonato Português

Benfica sofre gol de ex-jogador do Bragantino e precisa de reabilitação em casa para se aproximar do Porto e Sporting; Santa Clara lidera

Dessa forma, o Benfica começou o Português apenas com lamentações. Afinal, seus principais rivais, Porto e Sporting Lisboa venceram na estreia. O torneio, vale lembrar, tem 34 rodadas, e derrotas dos “grandes” para os “pequenos” são incomuns. A liderança está com o Santa Clara, que, claro, também venceu na rodada, mas leva a melhor pelo número de gols: 4 a 1 no Estoril, fora de casa.

Zebra? O Benfica perdeu para o Famalicão por 2 a 0, neste domingo (11), em sua estreia no Campeonato Português. O brasileiro Marcos Vinicius, o Sorriso, abriu o placar aos 12 do primeiro tempo. Já aos 45 da etapa complementar, Youssouf deu números finais.

Além de Sorriso, o Famalicão contou ainda com o lateral-direito Calegari, ex-Fluminense, e o goleiro Luiz Júnior, que se profissionalizou no clube português, como titulares. Já o Benfica contou com o zagueiro Morato, ex-São Paulo, entre os 11 iniciais. O atacante Marcos Leonardo, revelado pelo Santos, entrou no decorrer da partida.

Muito jogo pela frente

“Fisicamente, não estivemos ao nível do jogo… Trabalhar e continuar a trabalhar. Temos uma época muito longa pela frente, foi um bom jogo para percebermos isso, e pensar já no próximo jogo”, comentou João Mário,zagueiro e capitão do Benfica.

O Benfica volta a campo agora no próximo sábado (17), quando recebe o Casa Pia, às 16h30. Já o Famalicão visita o Estrela Amadora na tarde da outra segunda-feira (19). Ambos os compromissos são válidos pela segunda rodada do Campeonato Português de 2023/2024.