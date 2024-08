Renato elogia estreia de Braithwaite no Grêmio: ‘Dor de cabeça que eu gosto’

Técnico exalta a chegada dos reforços para qualificar o elenco e explica a extensa lista de jogadores poupados contra o Cuiabá Crédito: Jogada 10

Mesmo fora de casa, o Grêmio venceu o Cuiabá por 3 a 1, com autoridade, e se distanciou do Z4 do Campeonato Brasileiro. Assim, em campo, Braithwaite fez uma grande estreia, com direito a três, sendo um deles contra, e mostrou que pode ser decisivo no restante da temporada. Nesse sentido, o técnico Renato Portaluppi elogiou a estreia do dinamarquês. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Coloquei ele pelo que vinha fazendo nos treinamentos. É uma dor de cabeça pra mim. Mais um que está bem. Dor de cabeça que eu gosto de ter. Melhor ter bastante opções. Temos o Arezo e o Diego nessa mesma posição. Temos partidas a cada três dias. Importante ter todo mundo, ter opções. Hoje estreou muito bem, fez gols, ajudou a equipe. Isso que a gente estava precisando”, valorizou Renato.

Para o confronto direto, Renato optou por preservar sete jogadores considerados titulares, que ficaram em Curitiba. Entre eles, estão Marchesín, Rodrigo Ely, Kannemann, Reinaldo, Carballo, Soteldo, Pavón e Diego Costa. Durante a coletiva, aliás, o treinador explicou o motivo das ausências desses atletas. “Importante eu ter essas opções, quando o jogador mostra porque está no grupo do Grêmio. Preciso levar em consideração várias coisas. Viagem cansativa, terça tem jogo duro contra o Fluminense. Vamos aguardar a revisão médica amanhã. Todos gostam de jogar. Sou pago para pensar. Não adianta trazer jogadores com problema muscular”, completou. Olho na agenda Com o resultado, o Imortal Tricolor alcançou a marca de 24 pontos e segue na arrancada para ter mais tranquilidade na sequência da competição nacional.